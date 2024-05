Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 81,44 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 81,44 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 81,06 EUR. Bei 81,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.200 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 48,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Mit Abgaben von 11,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu