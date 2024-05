Porsche Aktie News: Porsche legt am Donnerstagvormittag zu

So entwickelt sich Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 81,72 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 81,72 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,92 EUR an. Bei 81,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 9.580 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,75 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 26.04.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,15 EUR fest.

