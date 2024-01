Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 77,40 EUR ab.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 77,40 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 77,14 EUR ein. Bei 77,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 11.674 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Gewinne von 56,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 75,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 1,89 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 103,44 EUR an.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 11.03.2024 erwartet.

