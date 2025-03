Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 55,98 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 55,98 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 56,36 EUR zu. Bei 56,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 21.477 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 42,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2025 bei 53,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,25 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,13 EUR an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,27 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

