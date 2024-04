Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 94,88 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 94,88 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,28 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 325.159 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 24.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,32 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 23,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 96,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 26.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,21 EUR je Porsche-Aktie.

