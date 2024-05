Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 81,72 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 81,72 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 81,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.331 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 72,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 11,75 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,34 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

