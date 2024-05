Porsche Aktie News: Porsche büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 81,14 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 81,14 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,02 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 81,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.449 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 48,88 Prozent wieder erreichen. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,12 Prozent.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Am 26.04.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

