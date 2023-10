Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 90,14 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 90,14 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 90,28 EUR zu. Bei 88,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.201 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. 34,01 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,50 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,48 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 110,65 EUR.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Porsche wird am 25.10.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

