Porsche Aktie News: Porsche am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 86,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 86,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 86,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,58 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 57.555 Aktien.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,04 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 81,88 EUR. Abschläge von 5,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,44 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche wird am 11.03.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX