Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 87,02 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 87,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,02 EUR aus. Bei 87,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.925 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 38,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,88 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 107,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche wird am 11.03.2024 gerechnet.

