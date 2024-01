Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 77,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 77,90 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.296 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,94 EUR. Dieser Wert wurde am 05.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 103,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 11.03.2024 vorlegen.

