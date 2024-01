Blick auf Aktienkurs

Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag höher

11.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 78,00 EUR.

Werbung

Die Porsche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 78,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 78,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,02 EUR. Bisher wurden heute 19.245 Porsche-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,94 EUR. Dieser Wert wurde am 05.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 2,64 Prozent wieder erreichen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 103,44 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 11.03.2024 erwartet. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind Mittwochshandel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX Bernstein Research mit Investmenttipp: Market-Perform-Note für Porsche-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com