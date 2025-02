Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 55,56 EUR ab.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 55,56 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 55,36 EUR. Bei 56,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389.130 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 07.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

