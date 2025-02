Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 55,92 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 55,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 55,36 EUR. Bei 56,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 698.963 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 72,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 1,50 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,63 EUR aus.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu