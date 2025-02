Porsche Aktie News: Porsche gibt am Dienstagvormittag nach

Porsche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 55,90 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 55,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 55,80 EUR ein. Mit einem Wert von 56,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 42.720 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,74 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2025). Mit Abgaben von 1,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 70,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,11 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,32 EUR je Aktie.

