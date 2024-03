Porsche Aktie News: Porsche fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 81,48 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 81,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 80,66 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 182.081 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 48,26 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 12,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,88 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

