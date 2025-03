Porsche Aktie News: Porsche steigt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 57,96 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 57,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 58,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.915 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 66,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 53,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 7,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 70,13 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,70 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

