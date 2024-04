Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 95,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 95,94 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,94 EUR zu. Bei 94,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 384.991 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,91 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 33,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 96,29 EUR an.

Porsche veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

