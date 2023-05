Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Porsche 114,95 EUR

Um 11:49 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 114,95 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.228 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,65 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Porsche am 26.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 26.09.2024.

