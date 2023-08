Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit stabiler Tendenz

Porsche im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 105,35 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 105,35 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,90 EUR an. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 104,30 EUR ein. Bei 105,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 75.416 Porsche-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,95 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Porsche am 25.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Porsche.

