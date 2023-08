Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 104,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 104,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 104,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.723 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 112,95 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Weltgrößter Automarkt: Auslieferungen in China gehen auch im Juni zurück

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

Porsche-Aktie gewinnt: Porsche AG kauft IT-Berater MHP vollständig auf