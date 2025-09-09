Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagmittag tiefer

So bewegt sich Porsche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 42,33 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 42,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 42,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 122.026 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,18 Prozent. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 6,50 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 47,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

