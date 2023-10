Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 91,96 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 91,96 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 92,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 137.780 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,36 Prozent. Bei einem Wert von 82,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 11,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,65 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

