Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 88,78 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 88,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 87,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,44 EUR. Bisher wurden heute 34.098 Porsche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 36,07 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 7,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,65 EUR aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Porsche dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

