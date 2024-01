Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 75,62 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 75,62 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 74,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,32 EUR. Bisher wurden heute 627.196 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,75 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 74,80 EUR am 12.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 1,08 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,22 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 11.03.2024 erwartet.

