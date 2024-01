Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag leichter

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 76,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 76,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 76,68 EUR. Bei 77,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.404 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 103,44 EUR an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

