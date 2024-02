Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 80,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 80,98 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 81,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,98 EUR. Bisher wurden heute 307.170 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 24.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 32,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,88 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter

Porsche-Analyse: DZ BANK gibt Porsche-Aktie höheres Rating in neuer Bewertung