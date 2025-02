Porsche Aktie News: Porsche am Mittag nahezu unbewegt

Porsche im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Bei der Porsche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 55,64 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 55,64 EUR. Bei 55,98 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 55,50 EUR. Mit einem Wert von 55,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 330.690 Porsche-Aktien.

Bei 96,56 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2025 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,63 EUR an.

Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 vorlegen. Porsche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,26 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

