Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,84 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,84 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,86 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 55,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.630 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 72,92 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 1,36 Prozent wieder erreichen.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,63 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Am 17.03.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Ferrari-Aktie klettert auf Rekordhoch