Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 79,32 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 79,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 78,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,02 EUR. Bisher wurden heute 144.529 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 52,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,08 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2023 5,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

