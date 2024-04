Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 94,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 94,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 93,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.377 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,28 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,25 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,21 EUR fest.

