Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Porsche hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 45,40 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 45,40 EUR. Bei 45,99 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 45,15 EUR. Mit einem Wert von 45,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 123.812 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 65,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 12,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

