Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 91,48 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 91,48 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,60 EUR. Bei 91,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107.576 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 32,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (84,24 EUR). Abschläge von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,65 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

