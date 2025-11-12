Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Mittag vor

So bewegt sich Porsche vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 48,03 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 48,03 EUR nach oben. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,08 EUR aus. Mit einem Wert von 47,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 126.659 Stück.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 35,50 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 21,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,944 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,403 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

