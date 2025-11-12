DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Fokus auf Aktienkurs

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag

12.11.25 16:08 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 47,31 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,40 EUR 0,37 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 47,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 48,21 EUR. Bei 47,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 193.210 Porsche vz-Aktien.

Bei 65,08 EUR markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,56 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,944 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Porsche vz ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,65 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,403 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

