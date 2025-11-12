Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Vormittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,24 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,24 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,58 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,41 EUR. Zuletzt wechselten 9.437 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 65,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 27,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 19,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,944 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.

Porsche vz gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,403 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

