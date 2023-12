Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 81,78 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 81,78 EUR. Bei 81,58 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 352.750 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,32 EUR am 07.12.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 0,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 103,44 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter