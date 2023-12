Porsche Aktie News: Porsche steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 82,80 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 82,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 82,86 EUR. Mit einem Wert von 82,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 15.230 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. 45,89 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (81,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 103,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Am 11.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

