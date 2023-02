Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Das Papier von Porsche legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 113,80 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,40 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 99.548 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 105,88 EUR angegeben.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Kaum Börsengänge: Europas IPO-Markt kollabierte in 2022

Porsche-Aktie in Grün: E-Fuels sollten laut Vorstandsmitglied künftig nicht teurer sein als Benzin oder Diesel

Porsche-Aktie klettert auf Rekordhoch: Oddo-Analyst zählt Porsche-Papiere zu seinen Favoriten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com