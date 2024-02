Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Dienstagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 80,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 80,54 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,62 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.003 Stück gehandelt.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 10,45 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 99,88 EUR.

Am 03.05.2023 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter

Porsche-Analyse: DZ BANK gibt Porsche-Aktie höheres Rating in neuer Bewertung