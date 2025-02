Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Porsche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 56,52 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 56,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 56,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 569.948 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. 70,84 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2025 bei 54,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 70,63 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Am 17.03.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

