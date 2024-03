Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Abschlägen

Porsche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 86,34 EUR.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 86,34 EUR ab. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,60 EUR nach. Mit einem Wert von 88,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 780.548 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 19,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 97,00 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 29.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

