Porsche Aktie News: Porsche büßt am Vormittag ein

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 88,16 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 88,16 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie sank bis auf 87,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.841 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 37,02 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,19 Prozent.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,00 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,60 EUR je Porsche-Aktie.

