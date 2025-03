Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 54,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 54,72 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 54,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.540 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 43,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2025 bei 53,40 EUR. Abschläge von 2,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 69,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,42 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,26 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie unter Druck: Porsche-Gewinn bricht ein - aber stabile Dividende

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX