Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 82,82 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 82,82 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,82 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.314 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 104,50 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

