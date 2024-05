Porsche Aktie News: Porsche steigt am Montagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 83,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,54 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163.831 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 30,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 13,65 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,28 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche veröffentlichte am 26.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,01 Mrd. EUR gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,09 EUR je Porsche-Aktie.

