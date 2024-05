Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 81,82 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 81,82 EUR. Bei 82,00 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 82,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.760 Porsche-Aktien.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,28 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,50 EUR.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

