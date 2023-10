Porsche Aktie News: Porsche macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 90,86 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 90,86 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,02 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 295.050 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (85,52 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,65 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 03.05.2023 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

