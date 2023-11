Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 87,62 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 87,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 88,06 EUR. Bei 87,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 126.375 Aktien.

Am 23.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 37,87 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 6,55 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,44 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

