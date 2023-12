Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 82,46 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 82,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 82,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.872 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 31,74 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,32 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,38 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,44 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2024 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

